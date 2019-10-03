Зеленський повинен був вимагати нового формату врегулювання для Донбасу, - Білецький

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві Білецького.

У тексті зазначається: "У Зеленського був прекрасний шанс чітко сказати: "Це ганебний для України договір, він не має міжнародної сили. А це безумовно так... Він не має статусу міжнародного договору. Для цього мають бути учасники міжнародних відносин, країни. "ЛДНР" такими учасниками не є. ОБСЄ, до речі, не є учасником міждержавних відносин. Тому Україна підписувала цей договір ні з ким. І насправді не має перед ким його виконувати.

Зеленський міг сказати, що це - ганебний папірець, і ми вимагаємо нового формату, наприклад, будапештського. Замість цього він лізе у пастку".

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