Рада прислухалася до Зеленського і повернула Виборчий кодекс на друге читання

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Президент вважає, що Кодекс, який надійшов на підпис, "містить положення, які не відповідають Конституції України".
"З огляду на викладене не можу підтримати Виборчий кодекс України в запропонованій редакції, повертаю його для повторного розгляду і пропоную доопрацювати з урахуванням наведених зауважень з метою забезпечення належної регламентації виборчого процесу, створення умов для вільного волевиявлення громадян України на основі конституційних принципів і демократичних стандартів організації та проведення виборів, запобігання будь-яким зловживанням і маніпуляцій під час проведення виборів", - йдеться в документі з пропозиціями президента.