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03.10.19 18:38

Рада прислухалася до Зеленського і повернула Виборчий кодекс на друге читання

Верховна Рада підтримала пропозицію президента повернути законопроєкт №0978 про Виборчий кодекс на друге читання. "За" проголосували 270 народних депутатів.

Рада прислухалася до Зеленського і повернула Виборчий кодекс на друге читання

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Президент вважає, що Кодекс, який надійшов на підпис, "містить положення, які не відповідають Конституції України".

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"З огляду на викладене не можу підтримати Виборчий кодекс України в запропонованій редакції, повертаю його для повторного розгляду і пропоную доопрацювати з урахуванням наведених зауважень з метою забезпечення належної регламентації виборчого процесу, створення умов для вільного волевиявлення громадян України на основі конституційних принципів і демократичних стандартів організації та проведення виборів, запобігання будь-яким зловживанням і маніпуляцій під час проведення виборів", - йдеться в документі з пропозиціями президента.

Рада прислухалася до Зеленського і повернула Виборчий кодекс на друге читання 01

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