Спікер Разумков попросив депутатів не "задовольняти фізіологічні потреби" в залі

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав під час перерви між розглядом законопроєктів.
"Зал Верховної Ради - це не їдальня, це не місце для паління, в тому числі "айкос". Я не бачив у залі табличок "айкос-френдлі". Так само я звертаюся до всіх: у залі Верховної Ради не треба задовольняти інші фізіологічні потреби", - сказав Разумков.
Це останнє зауваження було натяком на відео з депутатом Іллею Ківою з проросійської фракції ОТЗЖ, що з'явилося напередодні, на якому його зняли, коли він торкав себе за пах.