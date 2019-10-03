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03.10.19 19:01

Спікер Разумков попросив депутатів не "задовольняти фізіологічні потреби" в залі

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков попросив депутатів не їсти, не курити і "не задовольняти фізіологічні потреби" в сесійній залі

Спікер Разумков попросив депутатів не "задовольняти фізіологічні потреби" в залі

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав під час перерви між розглядом законопроєктів.

"Зал Верховної Ради - це не їдальня, це не місце для паління, в тому числі "айкос". Я не бачив у залі табличок "айкос-френдлі". Так само я звертаюся до всіх: у залі Верховної Ради не треба задовольняти інші фізіологічні потреби", - сказав Разумков.

Це останнє зауваження було натяком на відео з депутатом Іллею Ківою з проросійської фракції ОТЗЖ, що з'явилося напередодні, на якому його зняли, коли він торкав себе за пах.

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