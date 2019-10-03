Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
03.10.19 22:35

Верховна Рада скасувала закон про примусову хімічну кастрацію педофілів

Верховна Рада підтримала пропозицію президента відхилити закон №0977 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за злочини, вчинені щодо малолітнього, неповнолітнього, особи, яка не досягла статевої зрілості".

Верховна Рада скасувала закон про примусову хімічну кастрацію педофілів

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За проголосували 238 народних депутатів.

Читайте також: "Порушує невід'ємне право на життя", - Зеленський пояснив, чому не підписав закон про примусову кастрацію педофілів

"Повертаю цей Закон для повторного розгляду і пропоную виважено і комплексно підійти до питання застосування хімічної кастрації з урахуванням висловлених зауважень", йдеться в пропозиціях президента.

Нагадаємо, 11 липня Верховна Рада ухвалила в першому читанні і в цілому законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за злочини, вчинені щодо малолітньої чи малолітнього, неповнолітньої чи неповнолітнього і особи, яка не досягла статевої зрілості" (№6449).

Законом передбачається посилення відповідальності за зґвалтування та розбещення неповнолітніх. Так, до КК вводиться нова стаття 59-1 "Примусова хімічна кастрація". Згідно з цією статтею, покарання у вигляді примусової хімічної кастрації полягає в примусовому введенні засудженому антиандрогенних препаратів, які складаються з хімічних речовин, що мають на меті зменшити лібідо та сексуальну активність.

Передбачено, що примусова хімічна кастрація не застосовується до осіб, які вчинили злочини віком до 18 років і до осіб віком понад 65 років.

19 липня тодішній голова Верховної Ради України Андрій Парубій підписав цей закон, і він був направлений на підпис президенту.

4 вересня Зеленський ветував закон про примусову кастрацію педофілів

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100