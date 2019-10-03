Верховна Рада скасувала закон про примусову хімічну кастрацію педофілів

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За проголосували 238 народних депутатів.

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"Повертаю цей Закон для повторного розгляду і пропоную виважено і комплексно підійти до питання застосування хімічної кастрації з урахуванням висловлених зауважень", йдеться в пропозиціях президента.

Нагадаємо, 11 липня Верховна Рада ухвалила в першому читанні і в цілому законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за злочини, вчинені щодо малолітньої чи малолітнього, неповнолітньої чи неповнолітнього і особи, яка не досягла статевої зрілості" (№6449).

Законом передбачається посилення відповідальності за зґвалтування та розбещення неповнолітніх. Так, до КК вводиться нова стаття 59-1 "Примусова хімічна кастрація". Згідно з цією статтею, покарання у вигляді примусової хімічної кастрації полягає в примусовому введенні засудженому антиандрогенних препаратів, які складаються з хімічних речовин, що мають на меті зменшити лібідо та сексуальну активність.

Передбачено, що примусова хімічна кастрація не застосовується до осіб, які вчинили злочини віком до 18 років і до осіб віком понад 65 років.

19 липня тодішній голова Верховної Ради України Андрій Парубій підписав цей закон, і він був направлений на підпис президенту.

4 вересня Зеленський ветував закон про примусову кастрацію педофілів