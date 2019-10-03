Розглядається питання заборони ФОПам надавати послуги, - глава податкового комітету Ради Гетманцев

Про це розповів голова податкового комітету Верховної Ради, депутат від партії "Слуга народу" Данило Гетманцев, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

"Якщо говорити про третю групу (ФОП - ред.), я не розумію, в чому проблема підняти поріг. Якщо люди платять 5% від податкового навантаження, бізнес на загальній системі платить менше 5%, платить 2-3% від обороту. Зрозуміло, що є нюанс з ухиленням від податків при виплаті зарплат через ФОП. Але якщо поєднати ці речі, щоб це не можна було використовувати при виплаті зарплат, наприклад, прибрати послуги, залишити тільки торгівлю і виробництво, то я не бачу проблем для держави в цьому", - сказав Гетманцев.

Він підкреслив, що держава змушена йти на такі кроки через зловживання великого бізнесу.

Читайте також: "Малим переживати нема чого", - Гончарук про подальшу долю ФОПів

"Сьогодні у всіх ресторанах, у всіх мережах продажу електроніки вам дадуть чек ПП, не фіскальний. Проблема в тому, що великий бізнес ухиляється від податків із використанням ФОП, ми всі це розуміємо. Заява одного великого інтернет-магазину, що влада переслідує малий бізнес, і що цьому великому магазину треба буде згорнути свою роботу - це явка з повинною. Фактично, це визнання того, що ми і так знаємо - великі магазини використовують ФОП для ухилення від оподаткування", - зазначив нардеп.