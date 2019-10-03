Я думаю він щиро хоче домогтися врегулювання проблеми Донбасу, - Путін про Зеленського

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс, про це російський президент сказав у рамках пленарного засідання міжнародного дискусійного клубу "Валдай" у Сочі.

"Я не знаю, наскільки сильніші на сьогодні ті, хто проти врегулювання (на Донбасі), особливо на основі мінських домовленостей. Запит суспільства на врегулювання очевидний. Я думаю, що перш за все на основі цього запиту пан Зеленський так переконливо виграв вибори. Люди чекають вирішення цього питання", - сказав Путін.

"Якщо у нього (Зеленського) вистачить політичної мужності, сили довести це до кінця, я думаю, що він утвердиться як чесний політик, мужній і здатний домагатися прийнятих рішень. Я думаю, що він щиро хоче це зробити, це його щире переконання, прагнення. Чи зможе він це зробити чи ні, чи зможе він протистояти тим, хто проти цього процесу, мені зараз важко сказати", - зазначив Путін.

Президент РФ підкреслив, що "ми бачимо, звичайно, певні коливання".

"Це начебто неминуче - він (Зеленський) повинен шукати якісь компроміси, повинен домовлятися з усіма членами суспільства, з усім народом, яких би поглядів вони не дотримувалися. Але все-таки має виконувати свої передвиборчі обіцянки, дані більшості українського народу", - сказав Путін.

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