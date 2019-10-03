Охоронець колонії в Чернівецькій області впіймався на постачанні наркотиків ув'язненим, - СБУ. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Оперативники спецслужби встановили, що охоронець однієї з виправних колоній Буковини налагодив поставки наркотиків ув'язненим. Правоохоронці задокументували протиправні дії зловмисника і затримали його "на гарячому" за межами території колонії, яку він самовільно залишив під час робочої зміни.
Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ч. 1 і ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.
Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.