22-річна помічниця нардепа Тищенка не змогла сказати, хто був першим президентом і скільки в Раді депутатів

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Обозреватель". Наводимо частину інтерв'ю повністю.

"Obozrevatel": Невеликий бліц. Перший президент України?

Михолап: Кучма. Ні, ні, ні... Зараз, його Леонід звали. Я точно пам'ятаю, дай секунду. Кучма був дуже довго...

"Obozrevatel": Добре, хто був після Кучми?

Михолап: Після Кучми відразу Ющенко та Янукович. Ющенко, а потім Янукович.

"Obozrevatel": Кравчук звали першого президента. Скільки зараз нардепів у Верховній Раді?

Михолап: Я знаю, що зараз скоротили, зараз 300...

"Obozrevatel":А за законом офіційно, скільки?

Михолап: Так, від "Слуги народу" зайшло 242 депутата.

"Obozrevatel":254. Всього, скільки в Конституції?

Михолап: ... (мовчить)

"Obozrevatel": І останнє запитання: яка форма правління в Україні?

Михолап: У нас парламентсько-президентська республіка".

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Мар'яна Михолап розповіла, що закінчила з червоним дипломом Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана за спеціальністю "економічна кібернетика". Вона ніколи не була професійною моделлю, але знімалася в різних фотопроектах "для душі".

"Крім цього, я займалася політикою. Більше року працювала в PR-агентстві, яке працювало з різними політиками. Я була штатним співробітником, вже не як журналіст, а працюючи на різних політиків. Після цього почала вникати в процес і стало цікаво, як все це працює", - розповіла дівчина.

На посаді помічника народного депутата Михолап займається піаром і взаємодією з пресою. Її зарплата становить близько 14 тисяч гривень.

"Мені нічого не бракує. Мені цілком достатньо, щоб забезпечити свої жіночі "хотілки" і десь із друзями зустрітися", - стверджує Михолап.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, ресторатор і телеведучий Микола Тищенко потрапив до Верховної Ради ІХ скликання як мажоритарник від "Слуги народу", здобувши перемогу на 219 виборчому окрузі в Києві.

Зараз він є заступником голови Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури і має п'ятьох помічників: двоє працюють за трудовим договором на постійній основі і троє - на громадських засадах.