Законопроєкт 1210 знищує українську металургію на користь Росії, - експерт

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Обозреватель, про це на своїй сторінці у Фейсбук написав експерт Українського інституту майбутнього Ігор Попов.

Експерт констатував: попри те, що підвищення рентної плати на видобуток руди Верховна Рада ще не затвердила – проблеми у металургійному виробництві вже почалися.

"Сьогодні з’явилися новини про зупинку виробництва на Дніпровському металургійному комбінаті в Кам’янському. Перед тим про плани зупинки частини виробництва оголосив Арселор Міттал та ДМЗ у Дніпрі. Мабуть, математика, закладена в змінах податкового законодавства у законопроекті 1210, не знаходить підтвердження в практиці українських промисловців", - підкреслив Попов.

Він переконаний у тому, що підвищення ренти зробить нерентабельними поставки українського прокату на китайський ринок. А вища, ніж в країнах, що конкурують з Україною у металургії, рента витіснить український бізнес зі світових ринків.

"Лібертаріанці пропонують встановити ренту вищу, ніж у країнах-конкурентах (Австралії, Бразилії чи Казахстані). Основні ринки після закриття українських виробників займуть російські компанії. Може, в цьому і полягає економічна складова "Формули Штайнмаєра?", - зазначив Попов.

Свідоме чи несвідоме сприяння економічним інтересам країни-агресора експерт вбачає і в інших діях чинної влади.

"Імпорт електроенергії з Росії вже розпочинається. Залишається продати "Турбоатом" і газотранспортну систему росіянам (через міжнародні консорціуми, звичайно), аміакопровід включити до російського холдінгу, і відновити поставки ТВЕЛів на всі атомні станції", - окреслив негативний можливий сценарій подальшого розвитку подій Попов.

Нагадаємо, скандальний законопроект 1210 викликав серйозні дискусії у експертному та бізнес-середовищі. Найбільше нарікань – на суттєве підвищення рентної плати за видобуток залізної руди, що ставить металургію на межу виживання і те, що рента на марганцеву руду при цьому залишається незмінною. Таку диференціацію підходів законотворців до різних галузей промисловості експерти пояснюють можливим лобіюванням окремими представниками влади інтересів бізнесмена Ігоря Коломойського та його феросплавних заводів.