Івано-Франківська облрада виступила проти реалізації "формули Штайнмаєра". ФОТОрепортаж

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу облради.

"Ми виступаємо проти реалізації так званої "формули Штайнмайєра", за якою відповідно до "Мінських угод" запроваджується особливий статус окупованих територій Донецької та Луганської областей. Анонсований 1 жовтня 2019 року Президентом України Володимиром Зеленським документ, підписаний учасниками тристоронньої контактної групи у Мінську, є прихованою здачею національних інтересів України, загрожує безпеці та територіальній цілісності нашої держави та є фактичною капітуляцією України у російсько-українській війні і не гарантує встановлення миру навіть на умовах Путіна", – зазначив перший заступник голови обласної ради Василь Гладій.

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Депутати обласної ради закликали Президента України, Верховну Раду України, Кабінет міністрів України, народних депутатів України від області проявити весь свій патріотизм, професіоналізм та державницьку позицію. А саме "не допустити надання особливого статусу окупованим територіям, проводити вибори до місцевих рад тільки після повної деокупації зазначених територій, не розміняти інтереси Держави на примарний мир", - сказано в повідомленні пресслужби.

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Звернення було підтримано одноголосно. "За" проголосували 68 депутатів обласної ради.

Раніше з аналогічною заявою виступили депутати Львівської обласної ради.



