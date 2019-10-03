"Візова війна": США вдруге за півтора тижні відмовили у візах російським дипломатам

Американська сторона не видала візи російським дипломатам, які мали взяти участь у форумі "Діалог Форт-Росс". Про це заявила в четвер, 3 жовтня, офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російське видання "Газета.ру".

За словами Захарової, американська сторона стала частіше затягувати з видачею в'їзних документів і відмовляти співробітникам російського МЗС.

"Наприклад, цього тижня в результаті подібних кроків з американської сторони зірвалася поїздка представників Міністерства закордонних справ Росії на російсько-американський форум "Діалог Форт-Росс". Цей формат націлено на зміцнення через громадську дипломатію взаєморозуміння і стимулювання двосторонньої співпраці", - уточнила співробітниця МЗС.

Конкретних імен дипломатів, яким було відмовлено у візі, вона при цьому не назвала.

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Це вже друга відмова у видачі віз росіянам за останні півтора тижні. 25 вересня стало відомо, що США не видали візи кільком російським дипломатам, а також главі комітету з міжнародних справ Ради Федерації Костянтину Косачеву. Дипломати збиралися відвідати Генеральну Асамблею ООН. При цьому російська сторона заявила, що документи було подано вчасно.

Крім того, у візі було відмовлено очільнику Роскосмосу Дмитру Рогозіну.

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Останнім часом візові відносини між Росією і США суттєво загострилися. Заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков назвав те, що відбувається "візовою війною" і пообіцяв відповідь.

"Ви знаєте, ця війна йде, а розв'язали її самі США. Симетричність відповіді - теж варіант. Ми будемо про це думати", - говорив Рябков журналістам.