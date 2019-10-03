Податковий законопроект до другого читання буде доопрацьовано на 50-70%, - Гетманцев

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив народний депутат від "Слуги народу" Володимира Зеленського, голова комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв'ю РБК-Україна.

"Законопроект №1210 не обговорюється в авральному режимі. Ми не поспішаємо з ним. Скільки ви збиралися б обговорювати? Рік, півроку? Ми діємо абсолютно в рамках регламенту. Ми внесли його в перших числах вересня, вчора (30 вересня, – ред.) ми його рекомендували до першого читання. Верховна рада внесе його до порядку денного, проголосує в першому читанні, після чого у нас буде два тижні для поправок. А після цього – час для того, щоб працювати над поправками", - розповів Гетманцев.

Голова комітету також повідомив, що підготовку до другого читання скорочувати не будуть. За його словами, голосування по законопроекту у Верховній раді може відбутися вже на цьому тижні.

"Вчора під час комітету я спеціально під стенограму сказав, що не буде жодної депутатської поправки, яку ми не розглянемо, яку ми відхилимо, не вникнувши в її суть. І це стосується не тільки депутатських поправок, це стосується і поправок бізнесу", - запевнив Гетманцев.

Він повідомив, що робочі групи по законопроекту вже зараз напрацьовують поправки до другого читання.

"Дуже багато чого ми враховуємо. Правильно сказала вчора Ніна Южаніна (член комітету, "ЄС", - ред.), що приблизно на 60% законопроект буде переглянутий до другого читання. Я не знаю точно – на 60, 50 або 70, але ця цифра буде десь в цьому проміжку", - прогнозує нардеп.