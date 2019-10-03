У Конгресі США почався допит Волкера

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Голос Америки.
У четвер Волкер розмовляв зі співробітниками комітетів з міжнародних відносин, розвідки і нагляду. 54-річний дипломат, який раніше працював постпредом у НАТО, свідчить добровільно.
Слухання проходить за закритими дверима, як і наступні засідання в рамках розслідування, заплановані на найближчі 10 днів.
Волкер пішов з поста спецпредставника на наступний день після того, як була оприлюднена доповідна записка інформатора, в якій говориться, що він намагався "стримати шкоду" від спроб адвоката Трампа Руді Джуліані чинити тиск на Україну.
Демократи заявляють, що готові направити в Білий дім повістку з вимогою надати дані про телефонну розмову Трампа з президентом України Володимиром Зеленським. Телефонна розмова Зеленського з Трампом стала приводом для початку процедури імпічменту американського президента.
Трампа підозрюють у тому, що він попросив Зеленського розслідувати діяльність Хантера Байдена, сина одного з ймовірних суперників на виборах у 2020 році.
1 жовтня Конгрес США запросив у адвоката Трампа Руді Джуліані надати всі документи, пов'язані з можливим тиском на Україну.
Волкер брав участь у плануванні зустрічей Джуліані і Зеленського. Як заявляють у Держдепартаменті, Волкер на прохання одного з радників Зеленського зв'язав його з Джуліані.
4 жовтня в Комітеті з розвідки свідчитиме генеральний інспектор розвідки Майкл Аткінсон, а 11 жовтня виступить колишній посол США в Києві Марі Йованович.