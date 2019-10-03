Наступного тижня планується новий обмін полоненими, - Пристайко. ВИДЕО

Про це в ефірі 1+1 заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко, інформує Цензор.НЕТ.

"План Зеленського" - це спробувати дотягнутися до народу, який залишився за лінією розмежування, відновити мости, відновити зв'язки між людьми, припинити стріляти, розвести війська, почати виплачувати в повному обсязі пенсії, повернути наших полонених, які сидять за гратами в ОРДЛО, Росії й окупованому Криму. Всі ці кроки поступово здійснюються.

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Ви бачите, що нам вдалося обміняти наших людей. Найближчим часом, буквально наступного тижня, ми плануємо ще масштабніший обмін", - сказав Пристайко.