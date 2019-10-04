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04.10.19 00:01

Співробітника поліції, який скоїв смертельну ДТП на Кіровоградщині, затримано, - ДБР

Слідчі теруправління Державного бюро розслідування, розташованого в місті Миколаєві затримали оперуповноваженого Управління захисту економіки в Кіровоградській області за вчинення смертельної ДТП.

Співробітника поліції, який скоїв смертельну ДТП на Кіровоградщині, затримано, - ДБР

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР

У повідомленні зазначається: "За попередньою інформацією: оперуповноважений, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, за кермом автомобіля марки "Mercedes benz" скоїв наїзд на велосипедиста; потерпілий дістав відкриту черепно-мозкову травму і був доставлений у місцеву лікарню, де помер, не опритомнівши.

Зараз: вирішується питання про повідомлення затриманому підозри.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Генеральна прокуратура України, оперативне супроводження - Кіровоградське управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції.

Кваліфікація: порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України).

Санкція статті: в разі доведення провини, поліцейському загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого".

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