Підготовка закону про порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО залежить від результатів зустрічі нормандської четвірки, - Яременко

Про це заявив глава комітету Верховної Ради у закордонних справах, народний депутат (фракція "Слуга народу") Богдан Яременко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Якщо переговори нашого президента в нормандському форматі будуть успішними, вони дадуть нам підстави для наступного кроку - формування законодавчої бази для мирного процесу. Ми тоді почнемо роботу над цими законами", - сказав нардеп.
Відповідаючи на запитання про те, чи обговорювалося на засіданні фракції "Слуга народу" питання нового закону, Яременко повідомив, що не обговорювалося.
"Якщо не буде результатів переговорів, то ми не почнемо роботу над цим законом", - пояснив він.