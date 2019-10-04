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04.10.19 07:34

Підготовка закону про порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО залежить від результатів зустрічі нормандської четвірки, - Яременко

Проєкт нового закону про особливості місцевого самоврядування на території окремих районів Донецької та Луганської областей може бути розглянуто тільки після зустрічі лідерів у нормандському форматі.

Підготовка закону про порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО залежить від результатів зустрічі нормандської четвірки, - Яременко

Про це заявив глава комітету Верховної Ради у закордонних справах, народний депутат (фракція "Слуга народу") Богдан Яременко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Якщо переговори нашого президента в нормандському форматі будуть успішними, вони дадуть нам підстави для наступного кроку - формування законодавчої бази для мирного процесу. Ми тоді почнемо роботу над цими законами", - сказав нардеп.

Відповідаючи на запитання про те, чи обговорювалося на засіданні фракції "Слуга народу" питання нового закону, Яременко повідомив, що не обговорювалося.

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"Якщо не буде результатів переговорів, то ми не почнемо роботу над цим законом", - пояснив він.

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