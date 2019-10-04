На Київщині співробітника поліції впіймали на вимаганні 15 тис. грн хабаря. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
Інспектор сектору реагування патрульної поліції забажав отримати неправомірну вигоду в сумі 15 тисяч гривень. Поліцейський пообіцяв посприяти в уникненні відповідальності чоловікові, щодо якого було складено адміністративний протокол за водіння в нетверезому стані.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.
Очільник поліції області Андрій Нєбитов відсторонив безпосереднього керівника затриманого від займаної посади та виконання службових обов’язків. Щодо інших керівників поліції Фастівщини рішення буде ухвалено після завершення службового розслідування.