Міносвіти шукає можливість підвищення зарплати вчителям і вихователям дитсадків, - Новосад

Про це повідомила міністерка освіти Ганна Новосад, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Ми шукаємо варіанти, прораховуємо різні опції, підходи, як би ми могли цей соціальний статус, зарплату, принаймні окремим категоріям педагогів підвищити", – сказала міністерка.

Вона додала, що підвищення зарплат вчителям передбачає постанова, ухвалена попереднім урядом.

"Постанова про підвищення зарплат була підписана в день, коли призначали новий уряд, і, відповідно, не була врахована в проєкті бюджету, який розроблявся ще попереднім урядом. І тому вийшла трохи дивна ситуація. Але ми розуміємо, що просто так сказати: друзі, ми, на жаль, це не можемо це виконати, – ми не можемо", – сказала міністерка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новосад знає, як підвищити зарплати вчителям: "У мене особисто є кілька варіантів"

Зокрема, за її словами, МОН працюватиме над підвищенням зарплат для вихователів дитячих садків.

"У нас є дуже велика різниця між тим, що отримують вчителі, яким, на щастя, в останні роки підвищили зарплату, і, наприклад, вихователі дитячих садочків… Молодий вихователь, який ще не має стажу, отримує 4173 гривні, якщо не помиляюся. Кого ми можемо на таку заробітну плату заохотити на цю роботу? Більше того, людина, яка пропрацювала на цій роботі 30 років, матиме шість тисяч гривень", – сказала Новосад.

Водночас, за словами чиновниці, питання про заробітні плати для вихователів перебуває на відповідальності місцевої влади.

Також читайте: Підвищення зарплат учителів наступного року поки не планується, - Новосад

"І ми на рівні держави, навіть піднявши суттєво оклади для дошкільнят, не зможемо змусити місцеві органи платити цю заробітну плату, тому що вони завтра прийдуть до нас і скажуть: у нас цих коштів немає. Тому ми маємо проробити величезну роботу для збалансування можливостей громад платити ці кошти. Як це робити – будемо думати", – наголосила міністерка.