Закон про порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО не буде виноситися на референдум, - Яременко

Про це заявив голова Комітету ВР з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва Богдан Яременко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Закону про референдум… немає, але водночас наявні процедури розгляду законопроєктів у парламенті в комітетах, які відкриті для будь-кого, цілком дозволяють тримати всіх громадян України добре обізнаними про те, що відбувається", - сказав Яременко.

Своєю чергою міністр закордонних справ Вадим Пристайко відзначив як позитивний факт початок дискусії стосовно закону про особливий статус ОРДЛО, чинність якого минає 31 грудня.

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"Дуже добре, що ця дискусія почалася. Я не думаю, що це буде референдум - я тут згоден з Богданом (Яременком. - Ред.). Але те, що наш народ почав розуміти, наскільки високою може бути ціна миру, і як ми його можемо досягти, це дуже потрібна дискусія, яка запізнилася на багато років", - зазначив Пристайко.