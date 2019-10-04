Закон про порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО не буде виноситися на референдум, - Яременко

Про це заявив голова Комітету ВР з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва Богдан Яременко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Закону про референдум… немає, але водночас наявні процедури розгляду законопроєктів у парламенті в комітетах, які відкриті для будь-кого, цілком дозволяють тримати всіх громадян України добре обізнаними про те, що відбувається", - сказав Яременко.
Своєю чергою міністр закордонних справ Вадим Пристайко відзначив як позитивний факт початок дискусії стосовно закону про особливий статус ОРДЛО, чинність якого минає 31 грудня.
"Дуже добре, що ця дискусія почалася. Я не думаю, що це буде референдум - я тут згоден з Богданом (Яременком. - Ред.). Але те, що наш народ почав розуміти, наскільки високою може бути ціна миру, і як ми його можемо досягти, це дуже потрібна дискусія, яка запізнилася на багато років", - зазначив Пристайко.