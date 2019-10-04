Один український воїн загинув у районі проведення ОС. За добу - 41 ворожий обстріл, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
За даними штабу, противник обстріляв позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 19 обстрілів позицій Об'єднаних сил:
- чотири рази поблизу Новотроїцького - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- по два рази неподалік Водяного і Павлополя - зі стрілецької зброї;
- тричі поблизу Пищевика - з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;
- двічі поблизу Авдіївки - з міномета калібру 120 мм і стрілецької зброї;
- поблизу н.п. Піски - з міномета калібру 82 мм;
- неподалік Верхньоторецького - з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;
- поблизу Березового - зі станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї;
- поблизу Кам'янки - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- неподалік Новогнатівки - з автоматичного гранатомета;
- неподалік Мар'їнки - зі стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 21 обстріл позицій Об'єднаних сил:
- п'ять разів неподалік Луганського - з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- чотири рази неподалік Кримського - з мінометів калібру 120 мм, а також озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- тричі поблизу Новолуганського - з мінометів калібру 82 мм і гранатометів різних систем;
- тричі поблизу Оріхового - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- неподалік Південного - з міномета калібру 120 мм, станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї;
- неподалік Троїцького - з міномета калібру 82 мм;
- поблизу Зайцевого і Хутора Вільного - з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;
- у районі Золотого - з ручного протитанкового гранатомета;
- поблизу Попасної - з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї.
"Унаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил зазнав поранень, несумісних з життям", - йдеться в повідомленні.
Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 3 рази порушили режим припинення вогню.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 1 обстріл позицій Об'єднаних сил неподалік Павлополя - зі стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 2 обстріли позицій Об'єднаних сил:
- у районі Зайцевого - з міномета калібру 82 мм;
- неподалік Кримського - з озброєння БМП і стрілецької зброї.
"Упродовж поточної доби втрат унаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було", - додали в пресцентрі ОС.