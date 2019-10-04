Україна завершила свою частину роботи перед "нормандським самітом", час РФ зробити свій внесок і піти з Донбасу, - Лоссовський на засіданні ради ОБСЄ

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", на цьому наголосив заступник постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Лоссовський під час засідання Постійної ради ОБСЄ.

"Погодивши базований на так званій "формулі Штайнмаєра" текст, Україна завершила свою частину роботи напередодні саміту "нормандської четвірки". Зараз настав час, щоб інша сторона - Росія - зробила свій внесок і пішла з Донбасу. Ми сподіваємося на конкретні рішення на майбутньому саміті "нормандської четвірки" щодо мирного врегулювання та відновлення суверенітету України на Донбасі, а також на повне та добросовісне виконання цих рішень Росією", - заявив Лоссовський.

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Український дипломат також наголосив на важливості консолідації зусиль для забезпечення звільнення всіх заручників і незаконно утримуваних осіб на основі принципу "всі на всіх", як це передбачено Мінськими угодами.

"Конфлікт триватиме, доки Російська Федерація не припинить окупацію частини території України та не виведе свої збройні сили з Криму, збройні формування, а також бойовиків та техніку з Донбасу, і територіальна цілісність України не буде відновлена в межах її міжнародно визнаних кордонів", - констатував Лоссовський.