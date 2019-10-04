Маю право розслідувати корупцію і просити інші країни про допомогу, - Трамп

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він написав на своїй сторінці в соцмережі.

"Як президент Сполучених Штатів, я маю абсолютне право, можливо, навіть обов'язок, розслідувати корупцію, і це містило б прохання або пропозицію іншим країнам допомогти нам!" - написав президент США.

"Йдеться не про кампанію, а про корупцію в масовому масштабі!" - додав він.

Раніше в четвер Трамп заявив, що і Україні, і Китаю слід було б почати розслідування щодо діяльності колишнього віцепрезидента США Джо Байдена і підпорядкованих йому структур.

Згідно із заявою Трампа, сім'я Байденів "проводила махінації" в таких країнах, як Китай і Україна.

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Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній бесіді переконати президента України в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

Повідомлення про це передав своєму керівництву співробітник американської розвідки. Воно на вимогу конгресменів було передано їм для ознайомлення. Це повідомлення співробітника розвідки стало приводом для того, щоб у середу спікер палати представників США Ненсі Пелосі оголосила про рішення почати процедуру, мета якої - визначити, чи є підстави для оголошення імпічменту Трампу.

Раніше американські ЗМІ повідомляли, що на тлі цього скандалу увагу знову привернула поїздка в грудні 2013 році в КНР Байдена - тоді ще віцепрезидента США - і його сина Гантера: так, висловлювалися припущення, що син віцепрезидента використовував офіційну поїздку в особистих ділових інтересах.