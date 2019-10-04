Волкер - слідчим Конгресу США: Луценко не заслуговує на довіру, - CNN

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомляє CNN.

Колишній спецпредставник США з питань України дав свідчення трьом комітетам, які розслідують звинувачення держслужбовця, який слухав розмову Трампа і Зеленського.

За його свідченнями, в уряду України виникало багато питань до нього щодо затримки військової допомоги, але він не міг пояснити причини того, що відбувається.

Також експредставник США повідомив слідчим Конгресу, що виражає занепокоєння у зв'язку з використанням колишнього генпрокурора Юрія Луценка як джерела інформації.

За його словами, Луценко не заслуговує на довіру.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Волкер намагався переконати Трампа в надійності Зеленського, - Bloomberg

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній бесіді переконати президента України в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

Повідомлення про це передав своєму керівництву співробітник американської розвідки. Воно на вимогу конгресменів було передано їм для ознайомлення. Це повідомлення співробітника розвідки стало приводом для того, щоб у середу спікер палати представників США Ненсі Пелосі оголосила про рішення почати процедуру, мета якої - визначити, чи є підстави для оголошення імпічменту Трампу.

Раніше американські ЗМІ повідомляли, що на тлі цього скандалу увагу знову привернула поїздка в грудні 2013 році в КНР Байдена - тоді ще віцепрезидента США - і його сина Гантера: так, висловлювалися припущення, що син віцепрезидента використовував офіційну поїздку в особистих ділових інтересах.