Ми не наївні діти і розуміємо, що відбувається, - Яременко про переговори з Путіним

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це в ефірі програми "Право на владу" телеканалу 1+1 заявив депутат фракції "Слуга народу", глава комітету Ради з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва Богдан Яременко, пояснюючи дії України в Мінську 1 жовтня.

Яременко підкреслив, що розведення військ не є їхнім висновком.

"Ми не наївні діти, ми читали всі тексти Мінських домовленостей, ми всі чудово знаємо і розуміємо, що відбувається. Нам п'ять років та сторона розповідає: говоріть з "ЛНР", "ДНР"(терористичні організації. - Ред.), ведіть з ними переговори. Ми не наївні. Ми розуміємо, що винен у тому, що відбувається, і може зупинити тільки Путін. І ми хочемо переговорів з ним", - підкреслив Яременко.

Він вважає, що підписання формули Штайнмаєра і готовність до розведення військ на окремих ділянках - це маленькі кроки, яку можуть наблизити головну мету.

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"Ми не кидаємося у воду, не перевіривши глибину. Ми йдемо маленькими кроками вперед, які дозволяють нам зупинитися в будь-яку секунду", - уточнив Яременко.

Яременко додав, що Путін - раціональний політик.