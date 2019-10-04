Рада сьогодні розгляне призначення нового складу ЦВК, судову реформу Зеленського і законопроєкт щодо прослуховування для НАБУ і ДБР

Засідання Ради розпочнеться з голосування за поданий президентом Володимиром Зеленським склад ЦВК. Учора став відомий список запропонованих кандидатур, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Потім парламент розгляне в другому читанні дев'ять законопроєктів:

- 1009, про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу. Законопроєкт, зокрема, скасовує скандальні "поправки Лозового", дає НАБУ і ДБР право здійснювати прослуховування незалежно від СБУ, скасовує обов'язок правоохоронців просити у Ради дозвіл на прослушку і обшук депутатів, скасовує державну монополію на експертизи в кримінальних справах. У першому читанні він був ухвалений голосами 297 нардепів, але в другому читанні фракція "Слуга народу" не змогла набрати для його ухвалення 226 голосів, голосування було зупинено спікером Дмитром Разумковим;

- 1008, про органи суддівського управління. У законопроєкті пропонується скорочення складу Верховного Суду до 100 суддів замість 200, новий порядок формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів, створення при Вищій раді правосуддя комісії доброчесності та етики, розширення списку посад, на які поширюється люстрація. Учора в Євросоюзі висловили стурбованість наслідками ухвалення цього закону;

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- 1035-2, скасовує виплати депутатам, якщо вони прогулюють більше третини засідань Ради, або половину засідань комітету, вводить обов'язкову особисту реєстрацію на пленарному засіданні;

- 1036-1, про внесення депутатських запитів: вводить обмеження на їхню кількість - не більше двох запитів у пленарний тиждень;

- 1044-1, про введення електронного документообігу, пов'язаного із законодавчим процесом;

- 1049 і 1051, про введення єдиного рахунку для оплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;

- 1031, про конфіскацію незаконних активів чиновників: законопроєкт відновлює відповідальність за незаконне збагачення (стаття КК про незаконне збагачення була визнана неконституційною в лютому);

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- 0906, передбачає створення професійного сержантського корпусу та забезпечення сумісності ЗСУ зі збройними силами країн НАТО.

Після перерви Рада заслухає прем'єр-міністра щодо програми діяльності Кабміну і розгляне в першому читанні законопроєкти 1209 і 1210, про вдосконалення адміністрування податків.