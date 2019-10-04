Тест ЗНО потребує оновлення, - Новосад

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона повідомила в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"Тест необхідно оновлювати. Бо якщо ми будемо робити старшу профільну школу, то очевидно, що на виході зі старшої школи ти не можеш складати таке саме універсальне ЗНО, як зараз. Його буде необхідно диференціювати за напрямками. Плюс, якщо ми говоримо про компетентності , то їх необхідно починати якось вимірювати. Це складне завдання, але до нього однозначно потрібно прийти", - сказала Новосад.

Також міністерка підкреслила, що наступного 2020 року таких змін точно не буде.

За словами Новосад, ЗНО є однією з реформ, яка найбільше підтримується суспільством.

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"Якщо ми вводимо трохи інший підхід навчання в школі, намагаємося дати дітям навички, вміння, цінності, то вимірювати це тестом на знання дуже складно. І тому завжди постає питання, чому наші діти останні 8 місяців 11 класу тільки зубрять всю програму з 5 по 11 клас, щоб підготуватися. Очевидно, що сам тест потребує перегляду", - констатувала вона раніше.

Як повідомлялося, в червні колишня міністерка освіти і науки України Лілія Гриневич заявляла, що рівень суспільної довіри до ЗНО становить 63%.