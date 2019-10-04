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04.10.19 09:53

Новіков став адвокатом Порошенка

Відомий російський адвокат Ілля Новіков долучається до захисту Петра Порошенка в низці кримінальних справ проти п'ятого Президента України.

Новіков став адвокатом Порошенка

"Це рішення було ухвалено після того, як стало відомо про намір Державного бюро розслідувань звернутися за правовою допомогою ... до країни-агресора, зокрема в кримінальному провадженні щодо проходження українських військових кораблів у Керченській протоці в листопаді 2018 року. Як відомо, це провадження було розпочато за заявою ексзаступника глави Адміністрації Януковича Андрія Портнова", - йдеться в заяві пресслужби політсили "ЄС", передає Цензор.НЕТ.

"У цій ситуації залучення російського адвоката є абсолютно доцільним. Ілля Новіков має дозвіл на адвокатську практику в Україні. Варто зазначити, що в російських судах пан Новіков захищав і захищає українських громадян – бранців Кремля. Зокрема, до минулого місяця він був адвокатом наших моряків. Так само Ілля Новіков захищає і російських опозиціонерів, займає активну громадянську позицію – послідовно виступає проти політичних репресій Путіна", - наголосили в "ЄС".

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Заяви на Порошенко в ДБР писав ексзаступник голови АП Януковича Андрій Портнов. При цьому адвокати Порошенка звинувачували ДБР у тому, що вони зливають інформацію Портнову.

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