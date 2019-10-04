Новіков став адвокатом Порошенка

"Це рішення було ухвалено після того, як стало відомо про намір Державного бюро розслідувань звернутися за правовою допомогою ... до країни-агресора, зокрема в кримінальному провадженні щодо проходження українських військових кораблів у Керченській протоці в листопаді 2018 року. Як відомо, це провадження було розпочато за заявою ексзаступника глави Адміністрації Януковича Андрія Портнова", - йдеться в заяві пресслужби політсили "ЄС", передає Цензор.НЕТ.

"У цій ситуації залучення російського адвоката є абсолютно доцільним. Ілля Новіков має дозвіл на адвокатську практику в Україні. Варто зазначити, що в російських судах пан Новіков захищав і захищає українських громадян – бранців Кремля. Зокрема, до минулого місяця він був адвокатом наших моряків. Так само Ілля Новіков захищає і російських опозиціонерів, займає активну громадянську позицію – послідовно виступає проти політичних репресій Путіна", - наголосили в "ЄС".

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Заяви на Порошенко в ДБР писав ексзаступник голови АП Януковича Андрій Портнов. При цьому адвокати Порошенка звинувачували ДБР у тому, що вони зливають інформацію Портнову.