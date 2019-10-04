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04.10.19 09:58

Уночі під вікном квартири одного з радників голови Херсонської ОДА пролунав вибух, - поліція

Під вікном квартири одного з радників голови Херсонської обласної державної адміністрації спрацював вибуховий пристрій, постраждалих немає.

Уночі під вікном квартири одного з радників голови Херсонської ОДА пролунав вибух, - поліція

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Херсонської області.

"Сьогодні близько 3:00 до "Єдиного центру 102" поліції Херсонщини зателефонував один із радників голови Херсонської обласної адміністрації. Він повідомив, що під вікном його помешкання пролунав вибух", - йдеться в повідомленні.

На місці події поліцейські виявили залишки невідомого вибухового пристрою. Унаслідок вибуху пошкоджено віконне скло. Ніхто з громадян не постраждав.

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За цим фактом відкрито кримінальні провадження за п.2 ст.15 п.5 ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України "Замах на вбивство". Поліція встановлює всі обставини події та вживає всіх можливих заходів для розкриття цього злочину.

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