Тейлор у повідомленні послу США в ЄС називав "божевіллям" затримку Трампом військової допомоги для України, - Reuters

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

Це випливає з текстових повідомлень, опублікованих слідчими Палати представників після інтерв'ю з дипломатом Куртом Волкером, який пішов з поста спеціального представника з питань України

Волкер напередодні відповідав на запитання законодавців у кількох комітетах Палати представників у рамках розслідування імпічменту президента Дональда Трампа.

У повідомленні від 9 вересня після новин про те, що адміністрація Трампа затримає військову допомогу для Києва, Тейлор обговорив важливість повідомлення, яке Вашингтон надсилає до Києва.

"Затримкою ми вже похитнули їхню віру в нас", - сказав Тейлор у текстовому повідомленні Гордону Сондленду, американському послу в Європейському Союзі.

"Я вважаю, що божевільно утримувати безпекову допомогу за допомогу в політичній кампанії", - сказав Тейлор в іншому повідомленні.

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Сондленд відповів, що вважає, що Тейлор помилився щодо намірів Трампа, сказавши, що Трамп хотів відмовитися від допомоги через занепокоєння щодо корупції в Україні.

Після розмови з Трампом Сондланд вислав своїм співрозмовникам текстове повідомлення про те, що рівноцінного обміну (тобто надання військової допомоги в обмін на початок розслідування щодо Байдена) не буде, додавши: "Пропоную зупинити обговорення тексту".

Як відомо, Трамп заморозив майже 400 мільйонів доларів американської військової допомоги Україні незадовго до того, як поговорити із Зеленським, викликавши звинувачення демократів у тому, що він зловживав зовнішньою політикою США для особистої вигоди.

12 вересня Адміністрація США і Конгрес розблокували 391,5 млн доларів допомоги Україні у сфері безпеки.