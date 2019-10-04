Податкова міліція Сумщини забезпечила відшкодування до бюджету 1,7 млн грн несплачених аграрним підприємством податків

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державної фіскальної служби.

У межах розслідування кримінального провадження за ч.2 ст.212 КК України було встановлено, що керівник одного з аграрних підприємств регіону протягом 2015-2018 рр. сплачував до бюджету податок на доходи фізичних осіб, утриманий з доходів, нарахованих працівникам підприємства, не в повній мірі. В результаті таких дій зловмисник умисно ухилився від сплати понад 3,6 млн грн ПДФО.

Внаслідок заходів, вжитих у ході розслідування, до бюджету відшкодовано 1,7 млн ​​грн завданих збитків, а кримінальне провадження направлено до суду.

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