Унаслідок аварійної посадки Ан-12 біля Львова загинули п'ятеро осіб. Причина - закінчилося пальне

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці у Facebook повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

"Під час виконання чартерного вантажного рейсу UKL4050 літак Ан-12 UR-CAH авіакомпанії "Україна Аероальянс", за попередньою інформацією із 7 членами екіпажу та 1 супроводжуючим вантажу на борту, за маршрутом Віко (Іспанія) - Львів здійснив аварійну посадку на ґрунт у с. Сокільники поблизу аеродрому", - написав він.

За словами міністра, попередньо аварійна посадка здійснена у зв'язку із закінченням пального. Розпочато розслідування.

Криклій додав, що внаслідок аварії загинули 5 осіб.

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Інформацію про п'ятьох загиблих також підтвердили в ДСНС Львівської області.

"Рятувальники деблокували 3 постраждалих з пошкодженого літака, які з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовані до медичних закладів м. Львова. Унаслідок падіння літака 5 осіб загинули", - йдеться в повідомленні пресслужби ДСНС.