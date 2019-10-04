Рада призначила новий склад ЦВК

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Голосування відбувається за кожного кандидата окремо.

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На цей момент призначено членами ЦВК такі кандидатури:

Боярчук Оксана Борисівна (СН), Буглак Юрій Олександрович ("Голос"), Гатаулліна Олена Аухатівна ("СН"), Гевко Андрій Євгенович ("Голос"), Глущенко Вікторія Анатоліївна ("Батьківщина"), Грень Віталій Вячеславович ("СН"), Діденко Олег Миколайович ("СН"), Дубовик Сергій Олегович ("ОПЗЖ"), Євстігнєєв Андрій Сергійович ("СН"), Єфремова Ірина Олексіївна ("СН"), Кармазь Олександра Олександрівна ("СН"), Любченко Павло Миколайович ("СН"), Мірошниченко Юрій Романович ("ОПЗЖ"), Перепелюк Володимир Григорович ("СН"), Плукарь Віталій Володимирович ("СН"), Постівой Сергій Олександрович ("СН"), Фрицький Юрій Олегович ("СН").

Діденко, Євстигнєєв, Єфремова і Плукарь були членами попереднього складу ЦВК.

Після цього 16 із 17 обраних членів Центральної виборчої комісії (ЦВК) склали присягу на ранковому пленарному засіданні Верховної Ради в п'ятницю. Не складав присягу член ЦВК від фракції "Європейська Солідарність" Юрій Буглак. Як пояснила народна депутатка Ірина Геращенко ("Європейська Солідарність") під час голосування за членів ЦВК, Буглак офіційно перебуває у відрядженні за кордоном, а інформація про розгляд цього питання з'явилася лише вчора по обіді.