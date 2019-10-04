Волкер майже 10 годин давав свідчення Конгресу США у справі про імпічмент Трампа, - Associated Press

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє Associated Press.

За даними агентства, Волкер заявив конгресменам, що ні сам Трамп, ні будь-хто інший з адміністрації США не чинив на нього тиск у зв'язку з якими б то не було аспектами цієї справи.

Крім того, Волкер заявив, що говорив українцям "триматися подалі від американських політиків".

Слухання проходили за закритими дверима. За словами джерела, на слуханнях Волкер поводився спокійно, говорив прямолінійно і не уникав відповідей. Він відповів на всі поставлені йому запитання.

Читайте також: Волкер - слідчим Конгресу США: Луценко не заслуговує на довіру, - CNN

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній бесіді переконати президента України в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

Повідомлення про це передав своєму керівництву співробітник американської розвідки. Воно на вимогу конгресменів було передано їм для ознайомлення. Це повідомлення співробітника розвідки стало приводом для того, щоб у середу спікер палати представників США Ненсі Пелосі оголосила про рішення почати процедуру, мета якої - визначити, чи є підстави для оголошення імпічменту Трампу.

В кінці вересня американські ЗМІ повідомили, що Волкер подав у відставку. Офіційних заяв з цього приводу поки не було. Associated Press називає Волкера колишнім спецпредставником. На сайті держдепу він позначений як чинний співробітник.