"Укртютюн" просить ВР відхилити поправку до законопроєкту 1049 про введення торгових націнок на тютюнові вироби

Про це йдеться у відповідному звернення асоціації.

На думку експертів, така ініціатива призведе до суттєвого обмеження конкуренції як між виробниками та імпортерами, так і між підприємствами роздрібної торгівлі, а також стане додатковим чинником для подорожчання тютюнових виробів і, сукупно з іншими чинниками, додатково стимулюватиме зростання обсягів нелегальної торгівлі.

Окрім того, зазначена поправка внесена з порушенням регламенту та жодним чином не пов’язана зі змістом законопроєкту та метою його ухвалення, не узгоджується зі статтями Господарського кодексу та є антиконкурентною, - переконують в "Асоціації".

За підрахунками експертів, таке нововведення призведе до зростання середньої ціни сигарет на 18% (в середньому 7 грн на пачку) додатково до підвищення ціни, обумовленої збільшенням акцизного податку на 20% із січня 2020 року (в середньому 6 грн на пачку), як це передбачено Податковим кодексом.

"Це означатиме здорожчення сигарет в середньому на 13 грн, що призведе до додаткового зростання обсягу нелегальної торгівлі. З точки зору виробника виробництво сигарет в України за умови запропонованого розподілу доходу між виробником і підприємствами торгівлі стає економічно невиправданим. Разом з тим зазначений розподіл не розповсюджуватиметься на виробництво сигарил, сигар і тютюну для самокруток", - пояснюють фахівці Асоціації.

Депутатів просять під час розгляду законопроєкту № 1049 у другому читанні наполягти на винесенні вказаної поправки на окреме голосування та відхилити її.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада планує розглянути у другому читанні проєкт Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (реєстр. № 1049 від 29.08.2019).

На засіданні профільного комітету 3 жовтня була підтримана внесена народними депутатами. О. Юрченком та О. Дубінським поправка №8 до цього законопроєкту, якою встановлюються оптово-відпускні та роздрібні ціни на тютюнові вироби (торговельні націнки).