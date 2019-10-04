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04.10.19 11:51

"Укртютюн" просить ВР відхилити поправку до законопроєкту 1049 про введення торгових націнок на тютюнові вироби

Асоціація "Укртютюн" звернулася до народних депутатів з проханням під час розгляду законопроєкту №1049 про запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування відхилити поправку депутатів від "Слуги народу" О.Дубінського та О.Юрченка про введення торгівельних націнок на тютюнові вироби.

"Укртютюн" просить ВР відхилити поправку до законопроєкту 1049 про введення торгових націнок на тютюнові вироби

Про це йдеться у відповідному звернення асоціації.

На думку експертів, така ініціатива призведе до суттєвого обмеження конкуренції як між виробниками та імпортерами, так і між підприємствами роздрібної торгівлі, а також стане додатковим чинником для подорожчання тютюнових виробів і, сукупно з іншими чинниками, додатково стимулюватиме зростання обсягів нелегальної торгівлі.

Окрім того, зазначена поправка внесена з порушенням регламенту та жодним чином не пов’язана зі змістом законопроєкту та метою його ухвалення, не узгоджується зі статтями Господарського кодексу та є антиконкурентною, - переконують в "Асоціації".

За підрахунками експертів, таке нововведення призведе до зростання середньої ціни сигарет на 18% (в середньому 7 грн на пачку) додатково до підвищення ціни, обумовленої збільшенням акцизного податку на 20% із січня 2020 року (в середньому 6 грн на пачку), як це передбачено Податковим кодексом.

"Це означатиме здорожчення сигарет в середньому на 13 грн, що призведе до додаткового зростання обсягу нелегальної торгівлі. З точки зору виробника виробництво сигарет в України за умови запропонованого розподілу доходу між виробником і підприємствами торгівлі стає економічно невиправданим. Разом з тим зазначений розподіл не розповсюджуватиметься на виробництво сигарил, сигар і тютюну для самокруток", - пояснюють фахівці Асоціації.

Депутатів просять під час розгляду законопроєкту № 1049 у другому читанні наполягти на винесенні вказаної поправки на окреме голосування та відхилити її.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада планує розглянути у другому читанні проєкт Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (реєстр. № 1049 від 29.08.2019).

На засіданні профільного комітету 3 жовтня була підтримана внесена народними депутатами. О. Юрченком та О. Дубінським поправка №8 до цього законопроєкту, якою встановлюються оптово-відпускні та роздрібні ціни на тютюнові вироби (торговельні націнки).

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