"Аномальні явища" в АМКУ: Тендерна колегія вже кілька разів змінює правила надання документації, - Загребельська. ДОКУМЕНТ

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомила колишня держуповноважена АМКУ Агія Загребельська, інформує Цензор.НЕТ.

"Я пропоную вам знову поговорити про паспорт - він уже стає символом аномальних явищ, які прямо зараз відбуваються в тендерній колегії АМКУ", - зазначила Загребельська.

Вона зазначає, що до 22 серпня 2019 року надання паспорту не в повному обсязі вважалось порушенням умов документації та підставою для відхилення пропозиції учасника.

22 серпня тендерна колегія прийняла рішення, що надання окремих сторінок паспорту, а не документу вцілому, є формальною помилкою та не може бути підставою для відхилення.

"27 серпня тендерна колегія знов "передумала" та розпочала оцінювати надання паспорту не в повному обсязі як порушення умов тендерної документації та законною підставою для відхилення пропозиції учасника", - розповіла Загребельська.

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Але за словами Загребельської, 27 вересня 2019 року позиція знов була змінена. Це знов не є порушенням. І не тому, що це формальна помилка, а тому, що тендерною документацією не вимагалось надання паспорту в повному обсязі".

Вона зазначила, що 27 серпня та 27 вересня два члени колегії були одні й ті самі особи.

" Тепер щодо кожного документа, який замовник хоче отримати в повному обсязі в тендерній документації потрібно зазначати приписку "надати всі сторінки"?" - підсумувала Загребельська.



