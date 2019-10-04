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04.10.19 12:42

Майже 60% українців не підтримують легалізацію грального бізнесу за жодних умов, - "Рейтинг"

Згідно з результатами опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг", лише 11% опитаних вважають, що гральний бізнес потрібно легалізувати в Україні без будь-яких обмежень, 27% - підтримують легалізацію, але за умови створення спеціальних зон для грального бізнесу, водночас майже 60 % не підтримують легалізацію за жодних умов.

Майже 60% українців не підтримують легалізацію грального бізнесу за жодних умов, - "Рейтинг"

Про це йдеться в інформації Рейтингу.

• Майже половина опитаних вважають, що в Україні повинні бути дозволені лотереї, чверть – ставки в букмекерських конторах і казино (при чому ставлення до легалізації казино покращилося). Найгірше ставлення до легалізації інтернет казино (12%), ігрових автоматів (12%), гри в карти на гроші (11%).

• 25% опитаних вважають себе азартними людьми. Натомість більшість (73%) азартними себе не вважають. Більш азартними є чоловіки, молодь, люди з вищими статками.

• Варто зазначити, що за останні два роки кількість респондентів, які вважають себе азартними, не змінилась, водночас, ставлення до азартних ігор в Україні погіршилося.

• Так, 28% опитаних позитивно ставляться до азартних ігор, які не передбачають грошових ставок або виграшів (у 2017р – 46%). Дві третини – ставляться негативно (у 2017р – 49%).

• Водночас, лише 10% позитивно ставляться до азартних ігор на гроші, тоді як 85% – негативно. Більш лояльне ставлення серед азартних людей, передусім це стосується чоловіків молодшого та середнього віку, серед яких позитивне ставлення до азартних ігор на гроші (16%) майже втричі переважає аналогічний показник серед жінок (6%).

• Більшість опитаних (84%) не грали особисто в будь-які азартні ігри на гроші за останні п’ять років, водночас 3% опитаних грали часто, 9% – кілька разів, 3% – один раз.

• За останні два роки кількість респондентів, які грали в ігри на гроші майже не змінилась.

• Майже половина азартних людей грали хоча б раз в азартні ігри на гроші протягом останніх п’яти років, зазвичай, це чоловіки середнього та молодшого віку з відносно вищим рівнем доходів та статків.

• Найчастіше вони грали в лотереї (31%) та робили ставки в букмекерських конторах (29%). Чверть грали на ігрових автоматах, стільки ж – в карти на гроші, кожен шостий – в інтернет казино, кожен десятий – в казино.

• Серед людей, які не грали в азартні ігри, найбільш поширеним є твердження, що гроші потрібно заробляти, а не вигравати (48%), третина – не вірить організаторам таких ігор.

Аудиторія: населення України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%. Терміни проведення дослідження: 27-30 вересня 2019 р.

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