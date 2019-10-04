Розраховуємо впродовж двох років завершити реформу прокуратури, - Рябошапка

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він повідомив сьогодні на брифінгу.

"Щодо етапності: ми передбачаємо максимальний строк цієї реформи – це два роки, що передбачено законом, але ми хотіли би зробити це значно швидше", - заявив він.

За словами Рябошапки, у найближчих планах - "до нового року завершити реформу в ГПУ, перетворивши її на Офіс генерального прокурора. Протягом першого кварталу, орієнтовно: зробити переатестацію у регіональних прокуратурах, і протягом ще чотирьох місяців: десь до 1 вересня завершити атестацію і в місцевих прокуратурах".

"Після того, коли ми будемо бачити кількість вакантних посад і наші потреби в кількості прокурорів, ми зможемо провести добір нових прокурорів", - сказав Рябошапка.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила проєкт закону про створення Офісу генерального прокурора у другому читанні та в цілому 19 вересня. Документ подав до Верховної Ради 29 серпня президент України, в першому читанні його затвердили 10 вересня.

23 вересня президент Володимир Зеленський підписав закон про реформу прокуратури.

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