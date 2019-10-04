"Управління Горбатюка" буде реформовано, - Рябошапка

Про це він сказав 4 жовтня на брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У мене із Сергієм Горбатюком здорові робочі стосунки. Щодо реформування його департаменту, то очевидно, що так. Трошки більше ніж за місяць ми втрачаємо право досудового розслідування і, відповідно, управління. Досудове розслідування має бути або реформовано, або ліквідовано", - сказав він.

Рябошапка зауважив, що слідство може бути передане до ДБР, до НАБУ або Нацполіції.

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"Ті люди, які розслідують ці справи, можуть стати або прокурорами, або перейти до ДБР, наприклад, у відповідний відділ і продовжувати розслідування цих справ", - повідомив він та додав, що остаточного рішення щодо цих людей ще не ухвалено.