У директора ДБР має бути більше повноважень, - Труба

Таку думку висловив директор Бюро Роман Труба в інтерв'ю ТСН.ua.

Насамперед йдеться про обов'язок директора погоджувати рішення зі своїми заступниками, пише Інтерфакс-Україна.

"Законодавець не прописує механізм цього погодження. А за скільки днів заступники мають дати таке погодження? За день, за 10 днів, можливо, за місяць? Якщо заступник не дає таке погодження, яке рішення має ухвалити директор?" - пояснив Труба.

Водночас, наголосив він, закон покладає відповідальність за діяльність ДБР на главу цього відомства.

"Якщо директор несе таку відповідальність, він зобов’язаний мати такі повноваження. В такому випадку повноваження мають дорівнювати відповідальності", - зазначив Труба.

Крім того, директор ДБР не має повноважень щодо притягнення співробітників цього відомства до дисциплінарної відповідальності.

"Я працюю півтора року, і я не можу наразі жодного працівника притягнути до відповідальності. Чи це ефективно? Я вам дам відповідь - ні, неефективно. Ми намагаємося зробити, щоб конкурсний відбір і призначення працівників було ідеальнм і ми брали максимально ефективних людей. Але завжди є ризики, що працівник може вчинити дисциплінарне порушення", - сказав Труба.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський у своєму законопроєкті 2611 пропонує розширити повноваження директора ДБР. Документ скасовує обов'язкове узгодження рішень із заступниками та надає керівнику Бюро право притягати співробітників до адміністративної відповідальності.

Верховна Рада ухвалила закон про створення Державного бюро розслідувань 12 листопада 2015 року. У 2017 році конкурс на посаду глави Бюро виграв Роман Труба, який до цього працював в органах прокуратури. 27 листопада 2018 року ДБР розпочало правоохоронну діяльність. До компетенції відомства належать розслідування злочинів, скоєних вищими чиновниками, суддями, працівниками правоохоронних органів, а також військові злочини.