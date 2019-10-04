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04.10.19 14:22

У трьох осіб, які вижили після аварійної посадки Ан-12 біля Львова, переломи, двох прооперовано, - заступник головного лікаря

Троє постраждалих в результаті аварійної посадки літака Ан-12 за 1,5 км від злітно-посадкової смуги міжнародного аеропорту "Львів" в п'ятницю вранці перебувають у важкому стані, двоє з них вже прооперовані в міській клінічній лікарні №8 м Львів.

У трьох осіб, які вижили після аварійної посадки Ан-12 біля Львова, переломи, двох прооперовано, - заступник головного лікаря

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив заступник головного лікаря з хірургічної роботи лікарні Ігор Стояновський.

"Станом на зараз двоє пацієнтів прооперовано, вони залишаються у відділенні невідкладної допомоги. Ще один пацієнт, стан якого важкий, зараз в операційній. Він потребував більшої кількості додаткових обстежень і хірургічних втручань. На допомогу ми викликали ще фахівців з обласної лікарні. У всіх пацієнтів є поєднані травми: скелетні травми, перелом плечової кістки, перелом кісток тазу з вивихом. У третього пацієнта численні ушкодження - черепно-мозкова травма, забій грудної клітини, також відкритий перелом кінцівки", - розповів він.

"Всім пацієнтам надається необхідна допомога. Після стабілізації стану всі будуть повторно оглянуті, проведемо додаткові обстеження. Робимо все можливе, щоб стабілізувати всіх постраждалих", - сказав Стояновський.

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Як повідомлялося раніше, унаслідок аварійної посадки літака Ан-12 на ґрунт в с. Сокільники поблизу аеродрому загинули п'ятеро людей.

"Рятувальники деблокували 3 постраждалих із пошкодженого літака, яких з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовано до медичних закладів м. Львів. В результаті падіння літака 5 осіб загинули", - йдеться в повідомленні пресслужби ДСНС.

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