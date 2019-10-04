Рада скасувала частину "поправок Лозового" і дозволила ДБР і НАБУ прослуховувати депутатів

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За відповідне рішення проголосували 330 депутатів.

Закон скасовує "поправки Лозового" і передбачає надання права НАБУ і ДБР повноважень знімати інформацію з транспортних телекомунікаційних мереж у рамках негласних слідчих дій.

Законом внесено зміни до ст.263 Кримінального процесуального кодексу (КПК), згідно з якими НАБУ і ДБР будуть уповноважені знімати інформацію з транспортних телекомунікаційних мереж, що фактично є правом на прослушку.

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На етапі 1-го і 2-го читання законопроєкт передбачав зміни в закон про статус народного депутата, згідно з якими з санкції генерального прокурора, а не Верховної Ради, як це передбачено зараз, можливі будуть обшук або огляд особистих речей, транспорту, житла, службового приміщення народних депутатів, порушення таємниці їхнього листування, телефонних розмов, застосування до них негласних слідчих.

На етапі повторного 2-го читання від цих змін відмовилися, залишивши нині чинний порядок отримання санкції на обшук нардепів.