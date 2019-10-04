Україна і Білорусь підписали контракти більш як на півмільярда доларів

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Торгово-промислової палати.

У заході взяли участь керівники Торгово-промислових палат Геннадій Чижиков і Володимир Улахович, посли обох держав Ігор Кизим і Ігор Сокол, а також понад 300 представників бізнесу.

Після виступів, презентацій та дискусій засідання завершили бізнес-переговорами і підписанням ділових контрактів і угод.

"Білорусь – дуже важливий торговельний партнер України. За обсягами взаємної торгівлі в першому півріччі цього року вона посідає п'яте місце серед усіх країн світу (після Китаю, Росії, Німеччини та Польщі). Для нас дуже важливо, щоб Україна і Білорусь налагодили тісну торговельну співпрацю і відновили обсяги товарообігу. У планах на цей рік – цифра не менше 8 млрд дол. США. Упевнений, що і сьогоднішнє засідання Ради стане суттєвим кроком уперед у розширенні обсягів взаємної торгівлі та номенклатури нашого експорту", – сказав Геннадій Чижиков, президент ТПП України.

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