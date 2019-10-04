Засуджений у Білорусі український журналіст Шаройко повернувся до України

Про це повідомила омбудсмен Людмила Денісова, передає Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

"Український журналіст Павло Шаройко на Батьківщині! У 2012-2014 роках Павло працював кореспондентом агентства УНІАН у Мінську, а з 2015 року – на "Українському радіо". У своїх матеріалах він висвітлював роботу тристоронньої контактної групи, а також писав про зниклого Павла Гриба. Був затриманий білоруськими правоохоронними органами два роки тому, а 19 лютого 2018 року – засуджений Верховним судом Республіки Білорусь до позбавлення волі строком на 8 років за нібито шпигунство. У результаті перемовин двох Президентів – Володимира Зеленського та Олександра Лукашенка – Павла повернуто додому. Робота зі звільнення громадян України – триває!" - розповіла Денісова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко готовий помилувати українського журналіста Шаройка в обмін на затриманого в Україні білоруса Політику

"Ще один український в'язень, журналіст Павло Шаройко, засуджений у Білорусі до 8 років (ув'язнення. - Ред.), був помилуваний і вже вдома в Україні!" - повідомив президент України Володимир Зеленський.





Павло Шаройко був затриманий співробітниками КДБ Білорусі 25 жовтня 2017 року в Мінську і звинувачено у створенні в Білорусі шпигунської мережі з-поміж громадян країни, "які за грошову винагороду виконували його завдання зі збору інформації розвідувального характеру у військово-політичній сфері".

20 листопада КДБ Білорусі офіційно заявив, що українського журналіста Шаройка затримано за шпигунство, а радника посольства України оголошено персоною нон-грата.

12 лютого 2018 року стало відомо, що в Білорусі вже призначили судове засідання у справі Шаройка.

23 травня стало відомо, що Верховний суд Білорусі засудив кореспондента "Українського радіо" Павла Шаройка до понад восьми років позбавлення волі, звинувативши в шпигунстві.