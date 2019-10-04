Людина свідомо продавала свою найману силу. Це був її вибір, - нардепка від СН Третьякова пропонує скасувати пільги учасникам бойових дій, які служили за контрактом

Про це заявила голова комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, народна депутатка від партії "Слуга народу" Галина Третьякова в інтерв'ю АрміяInform, передає Цензор.НЕТ.

"Ми за аудит держави в цілому, зокрема пільг та соціальних виплат, які нині надають військовослужбовцям. Слід передивитися і перелік пільговиків. Якщо це був контракт, і людина свідомо йшла на отримання високого грошового забезпечення, продавала свою найману силу для того, щоб захищати країну, – це був його вибір і тільки так. Європейська практика обережно використовує пільговий механізм тоді, як ми призначаємо пожиттєве утримання і реальних пільговиків, і так званих. Маю на увазі тих, хто перебував на війні два-три дні й навіть не був "на нулі", проте теж має статус УБД і вимагає відповідного соцзахисту на рівні з тим, хто воював", - заявила нардеп.

"Купа пільг, розпорошених по законодавству, це зовсім не гарантії. Маємо відмовитися від радянських підходів, коли блага розписували на папері й не надавали де-факто у повному обсязі. Роздаючи пільги без обмежень, ми збираємо і тиснемо податками на тих, хто нині працює. Тим самим стримуємо економічний розвиток держави. Ще Маргарет Тетчер казала: "Немає жодних державних грошей, є гроші платників податків". Інтереси суспільства щодо економічного розвитку мають переважати. Ми не хочемо жити весь час в епосі тотальної бідності і не зростати", - додала Третьякова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада утворила тимчасову спецкомісію з питань правового статусу ветеранів

"Маємо намір переглянути контракти військовослужбовців з Міноборони, чітко прописати механізм соцзахисту, що надаватиме держава військовим: всі види забезпечення, розмір щомісячного грошового утримання, виплати під час переїздів родини у разі зміни місця служби, влаштування дітей у шкільні й дошкільні заклади тощо. Іншими словами, все, чим права захисника наразі відрізняються від прав цивільної особи", - додала вона.

"Тисяча гривень на день – це нормальне грошове забезпечення контрактника в наших реаліях. З точки зору споживчої корзини, тридцять тисяч гривень на місяць, для нас – це близько двох тисяч доларів у паритеті купівельної спроможності за кордоном. Коштів небагато в країні й ми маємо ранжувати пільговиків. Зрозумійте, ми не захистимо всіх. Людина свідомо йде на військову службу не для того,наприклад, щоб отримати житло. Маємо змінити конструкт. Те, що є нині,— радянське, яке треба змінити на європейське цивілізоване. Повторюю: захищати слід тільки тих, хто щось утратив на війні", - акцентувала Третьякова.

"Знаю купу людей, зокрема з добробатів, які не отримали "корочки" УБД. І вони не вимагають від держави землю, житло. Вони просто захищали Батьківщину і все. А ось до того, хто весь час вимагає від публічних фінансів якихось пільг, є питання: він узагалі хоче, щоб у нас у бюджеті з’явилися кошти, за рахунок яких ми мали б, наприклад, достойну систему охорони здоров’я? Ми почали витрачати на освіту своїх дітей, починаючи з минулого року, більше, ніж європейська практика. Це означає вектор у майбутнє. Має бути потенціал, щоб діти навчалися тут і не їхали з країни. Тому не можна весь час роздавати гроші. Просто немає такого ресурсу. Треба концентрувати ресурси на тих, кому вони найбільш необхідні, а не роздавати всім по прожитковому мінімуму, нічого не гарантуючи. Найобразливіше, що роздаємо, зокрема і тим, хто права на те не має, а "корочки" отримав. Оце варто змінювати", - додала глава профільного комітету ВР.

Також читайте: Комітет ВР розгляне в понеділок законопроєкти про присвоєння статусу УБС добровольцям, формування яких не увійшли до силових структур

"Ветерани потребують не тільки пільг. Вони хочуть отримати від суспільства розуміння їхнього вкладу в захист країни. Держава має показати, що професія військового – почесна і гідна. Слід культивувати повагу до тих людей, які втратили життя, здоров’я, працездатність, а може хтось і не втратив нічого, просто повернувся живим. Я б дуже хотіла, щоб в Україні з’явилися меморіали світлої пам’яті, які надихають людей не на сльози, а викликають енергетичний запал відстоювати країну. Шана має бути для тих, хто захистив нам життя, і воно дорого вартує. А якщо вартує дорого, то його потрібно захищати в мирному житті. Зокрема і від корупції, від нав’язування неукраїнських цінностей. Це дуже важлива складова. Давайте створювати моду на гідне буття, сплачувати податки, а не вимагати весь час якихось пільг. Потрібно створювати умови, за яких ветерани намагатимуться повернутися до нормального життя і мати заробіток, жити за принципом "не хочу, щоб давали, хочу заробити й купити сам". От і все. Необхідно змінити парадигму, а це важко. Це революційний підхід, а революції, як відомо, ніколи не сприймалися всіма на "ура", - резюмувала Третьякова.