Залишили право на оскарження підозри, терміни розслідування справи і надали НАБУ і ДБР право на прослуховування, - Монастирський про зміни в КПК

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це розповів у кулуарах парламенту народний депутат від "Слуги народу" Денис Монастирський.

"У залі, як ви бачили, ми продовжували шукати компроміс. Зокрема, в залі ми залишили і проголосували за право оскарження підозри. Це інститут, який фактично не працює, але була позиція залу і ми залишили це право, і підозра може бути оскаржена. Ми також залишили терміни так званих фактових проваджень. Коли починається реєстрація досудових розслідувань в Єдиному реєстрі досудових розслідувань і, відповідно, слідчі мають чіткий визначений термін і час для того, щоб здійснити це розслідування. Якщо в цей час вони не вкладаються, їм необхідно продовжувати таке розслідування. Звичайно, це також було складне рішення", - зазначив нардеп.

За його словами, також залишили норму про строки розслідування справи.

"Також ми залишили те, що якщо особі вже повідомлено про підозру, має бути розслідувана справа протягом двох місяців, до трьох місяців може продовжити прокурор, а до 6 місяців і далі залишає слідчий суддя, тобто здійснюється судовий контроль", - розповів Монастирський.

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Він також розповів, що вдалося проголосувати за "додаткове право на прослушку для Національного антикорупційного бюро України та Державного бюро розслідувань".

"Тепер вони стоять в один ряд з органами безпеки - СБУ", - зазначив політик.

За його словами, норми про прослуховування народних депутатів прибрали з КПК.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу №1009.