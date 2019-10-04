Заява нардепки від СН Третьякової про намір скоротити пільги ветеранам війни, якщо вони не були поранені, - це політичний цинізм, - "Європейська Солідарність"

Про це йдеться в заяві політичної партії "Європейська Солідарність", передає Цензор.НЕТ.

"Заява народного депутата Галини Третьякової ("Слуга народу") про намір скоротити кількість учасників УБД і урізати пільги ветеранам війни, якщо вони не були поранені, – це політичний цинізм", - йдеться в заяві.

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"Сьогодні в Україні майже 370 000 учасників бойових дій, які пройшли українсько-російську війну. Це совість українського народу. Вони воювали не за пільги, а за Україну. Їхні пільги – це наша вдячність за врятовану незалежність Вітчизни. Не дозволимо ділити ветеранів і зменшувати їхню соціальну підтримку. Пільги в оплаті житлово-комунальних послуг, і в безкоштовному лікуванні, і у відпочинку мають бути збереженими. Нам, депутатам "Європейської Солідарності" боляче, що такі "слуги" перебувають з нами в одній Верховній Раді. Закликаємо фракцію "Слуга народу" відправити Галину Третьякову у відставку з посади голови Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів та засудити її заяви", - закликали в "ЄС".

Раніше нардепка від СН Третьякова запропонувала скасувати пільги учасникам бойових дій, які служили за контрактом: Людина свідомо продавала свою найману силу. Це був її вибір. Захищати слід тільки тих, хто щось втратив на війні.