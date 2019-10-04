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04.10.19 15:58

Усі питання щодо Донбасу обговорюватимуться на зустрічі в нормандському форматі, - Зеленський

Деталі врегулювання на Донбасі будуть винесені на саміт нормандської четвірки, дата якого зараз обговорюється.

Усі питання щодо Донбасу обговорюватимуться на зустрічі в нормандському форматі, - Зеленський

Про це президент України Володимир Зеленський заявив журналістам, відповідаючи на запитання, чи давала Росія українській стороні гарантії передачі до виборів в ОРДЛО неконтрольованої ділянки східного кордону, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я вам розповідаю про все, що я говорив із Росією. Ви знаєте, що це був дзвінок (президенту Путіну. - Ред.) з приводу повернення наших моряків і повернення наших полонених. Тобто я відкритий, ви знаєте про все. Всі решта питань будуть порушуватися в нормандському форматі", - сказав Зеленський.

Він додав, що дата зустрічі "ще обговорюється".

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