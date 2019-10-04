Зеленський хоче провести Дні Білорусі в Україні

Про це він заявив у виступі на завершальній частині Другого форуму регіонів України і Республіки Білорусь, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Нам потрібно і далі розвивати культурні та інформаційні зв'язки. В цьому контексті зазначу успішне проведення Днів української культури в Білорусі, які в 2018 році відбулися в Мінську, Олександрії та Гомелі. Думаю, нам потрібно обов'язково провести Дні Білорусі в Україні. Ми зробимо це після реорганізації Міністерства культури, яку ми завершимо цього року", - сказав Зеленський.

Він також нагадав, що з цього року український державний телеканал UA/TV транслюється в кабельних мережах білоруських операторів.

"Ми проговорили з паном президентом (Лукашенком - ред.) і чекаємо, щоб і в кабелі, і в супутнику і не тільки з'явилися інші комерційні і державні українські канали. І навпаки - очікуємо білоруські канали у нас", - зазначив глава української держави.

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Зеленський також відзначив великий потенціал українсько-білоруського співробітництва у сфері туризму.

"Ми завжди раді бачити білоруських громадян в Україні - і на берегах Чорного та Азовського морів, і в карпатських горах, і в наповнених яскравою історією і архітектурою українських містах і містечках", - запевнив він.