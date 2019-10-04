Вимагаємо від влади не скорочувати держпідтримку учасникам бойових дій, голова комітету ВР має вибачитися перед захисниками України, - НФ

В пресслужбі НФ нагадали, що сьогодні народний депутат фракції "Слуга народу", голова парламентського Комітету з питань соціальної політики та захисту ветеранів Галина Третьякова заявила про намір скасувати пільги і соціальні виплати учасникам бойових дій, якщо вони служили за контрактом.

Особливо вразив цинізм у словах пані Третьякової про "людину", яка йшла на контракт, значить "продавала свою найману силу для того, щоб захищати країну".

"Народний фронт" вимагає від голови комітету вибачень перед українськими солдатами за висловлену зневагу.

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"Цинічно і безсовісно бачити в українському солдатові контрактної служби банального заробітчанина. Так може висловлюватися лише особа, яка не відчуває своєї країни, не розуміє громадянського обов’язку і не знає, що таке жертовність в ім’я Батьківщини.

Голова комітету має знати, що ворожі кулі не запитують наших бійців чи служать вони за контрактом. Калічать і відбирають життя, не питаючи про зарплати. Держава повинна дбати про власну армію, інакше їй доведеться годувати чужу. Про цю істину варто пам’ятати кожному у теплих владних кабінетах у той час, коли їхнє мирне життя захищають "не наймані працівники", а віддані своїй країні патріоти", - йдеться в заяві.

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