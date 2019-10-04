Співробітника ДФС, який вимагав хабар у підприємця, затримано на Львівщині, - СБУ. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Чоловікові, який має бізнес з обробки деревини, зловмисник пропонував "послуги" на постійній основі - не втручатися в підприємницьку діяльність і не проводити перевірки. За це співробітник фіскальної служби вимагав у підприємця гроші і лісопродукцію.

Правоохоронці затримали підприємливого фіскала разом із його посередником під час одержання хабара.

В рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

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