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04.10.19 16:46

Співробітника ДФС, який вимагав хабар у підприємця, затримано на Львівщині, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України викрила співробітника ДФС, який неодноразово вимагав гроші у підприємця на Львівщині.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Співробітника ДФС, який вимагав хабар у підприємця, затримано на Львівщині, - СБУ 01

Чоловікові, який має бізнес з обробки деревини, зловмисник пропонував "послуги" на постійній основі - не втручатися в підприємницьку діяльність і не проводити перевірки. За це співробітник фіскальної служби вимагав у підприємця гроші і лісопродукцію.

Правоохоронці затримали підприємливого фіскала разом із його посередником під час одержання хабара.

Співробітника ДФС, який вимагав хабар у підприємця, затримано на Львівщині, - СБУ 02

В рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

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Співробітника ДФС, який вимагав хабар у підприємця, затримано на Львівщині, - СБУ 03

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